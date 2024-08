Großes Jubiläum im Blick Köthen hebt erneut ab: Großes Familienfest lockt Ende August wieder auf den Flugplatz

Am 31. August und 1. September steht wieder das Köthen Flugplatzfest an. Dort werden auch wieder Schnupperflugstunden angeboten. Was geplant ist und warum 2026 langsam in den Blickpunkt rückt.