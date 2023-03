Am Sonntag, 19. März, nun wählt Köthen erneut ein Stadtoberhaupt. Vier Bewerber stellen sich zur Wahl. Wenn kein Kandidat 50 Prozent der Stimmen erhält, gibt es in zwei Wochen eine Stichwahl.

Köthen entscheidet am 19. März über neuen Bürgermeister - Diese vier Kandidaten treten an

Köthen/MZ - Bernd Hauschild ist der amtierende Bürgermeister der Bachstadt Köthen. Der ehemalige SPD-Mann wurde in der Stichwahl am 8. März 2015 mit 56,1 Prozent der gültigen Stimmen gewählt und konnte sich damit gegen seine Mitbewerberin Marina Hinze (Die Linke) durchsetzen, die 43,9 Prozent der Stimmen erreichte. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 29,1 Prozent.

Am Sonntag, 19. März, nun wählt Köthen erneut ein Stadtoberhaupt. Vier Bewerber stellen sich zur Wahl. Hier sind die Porträts der Kandidaten.

Bernd Hauschild ist Köthens Stadtoberhaupt - und er will es auch nach der Wahl am 19. März bleiben. In einer zweiten Amtszeit will er jene Projekte umsetzen, die er in der ersten vorbereitet hat. Sein Ziel ist „Köthen 3.0“. Das Porträt.

Steffen Reisbach tritt als parteiloser Kandidat an. Er ist der Meinung, dass seine Heimatstadt ihr Potenzial nicht nutzt. Er hat klare Vorstellungen, wie sich das ändern ließe. Das Porträt.

Christina Buchheim sitzt für „Die Linke“ im Landtag an und will in Köthen nun Oberbürgermeisterin werden. Die Entscheidung für die Kandidatur war keine einfache. Sie hat aber die Arbeit im Rathaus über Jahre kritisch beäugt und will es nun besser machen. Das Porträt.

Sascha Ziesemeier tritt für die SPD an. Nach mehreren beruflichen Stationen arbeitet er als Lehrer. Auch politisch hat er Wechsel hinter sich. Als Bürgermeister von Köthen würde er vieles anders machen. Das Porträt.

