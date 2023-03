Bürgermeisterwahl in Köthen 2023 Bernd Hauschild kämpft um zweite Amtszeit - „Ich will mit Argumenten überzeugen“

Bernd Hauschild ist Köthens Stadtoberhaupt - und er will es auch nach der Wahl am 19. März bleiben. In einer zweiten Amtszeit will er jene Projekte umsetzen, die er in der ersten vorbereitet hat. Sein Ziel ist „Köthen 3.0“.