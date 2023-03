Bürgermeisterwahl Köthen 2023 Christina Buchheim tritt in der Bachstadt für die Linke an - „Ich ziehe das jetzt durch“

Christina Buchheim sitzt für „Die Linke“ im Landtag an und will in Köthen Oberbürgermeisterin werden. Die Entscheidung dafür war keine einfache. Sie hat aber die Arbeit im Rathaus über Jahre kritisch beäugt und will es nun besser machen.