Glamour vorn, Teamarbeit hinten: Was bei der neuen Travestie-Revue von Max Engelmann und Michael Koch hinter den Kulissen abläuft und wie daraus am Ende eine fertige Show wird.

Zu einer Show gehört nicht nur der Auftritt selbst, sondern auch Ton und Lichteffekte. Das Besondere: ein Kostüm mit eingebauten LEDs und Lasern.

Köthen/Dessau/MZ. - Grelles Licht, schillernde Pailletten, eine Stimme, die die Marienkirche ausfüllt: Als der Travestiekünstler Max Engelmann als Lady Maxime die Bühne betritt, ist von Aufregung nichts mehr zu spüren. Gemeinsam mit Michael Koch als Maria Crohn hat er am Freitag- und Samstagabend in der Marienkirche in Dessau die neue Show aufgeführt: „Showtime! – Ein Travestie-Duett für alle Fälle“.