  Travestieshow in Dessau: Kostüme, Schminke, starke Stimmen - Was hinter den Kulissen der Travestie-Show von Lady Maxime passiert

Glamour vorn, Teamarbeit hinten: Was bei der neuen Travestie-Revue von Max Engelmann und Michael Koch hinter den Kulissen abläuft und wie daraus am Ende eine fertige Show wird.

Von Livia Müller 02.09.2025, 14:00
Zu einer Show gehört nicht nur der Auftritt selbst, sondern auch Ton und Lichteffekte. Das Besondere: ein Kostüm mit eingebauten LEDs und Lasern.
Zu einer Show gehört nicht nur der Auftritt selbst, sondern auch Ton und Lichteffekte. Das Besondere: ein Kostüm mit eingebauten LEDs und Lasern. Livia Müller

Köthen/Dessau/MZ. - Grelles Licht, schillernde Pailletten, eine Stimme, die die Marienkirche ausfüllt: Als der Travestiekünstler Max Engelmann als Lady Maxime die Bühne betritt, ist von Aufregung nichts mehr zu spüren. Gemeinsam mit Michael Koch als Maria Crohn hat er am Freitag- und Samstagabend in der Marienkirche in Dessau die neue Show aufgeführt: „Showtime! – Ein Travestie-Duett für alle Fälle“.