Die Kosten für den Führerschein sind in den vergangenen Jahren spürbar angestiegen. Woran das liegt, erklären Fahrschulinhaber aus der Region Köthen.

Kosten für Führerschein steigen immer mehr - Ohne Geld von Eltern und Großeltern kaum zu schaffen?

Fahrschüler zahlen heute zwischen 3.000 und 4.000 Euro für ihren Führerschein.

Köthen/MZ. - Zwischen 3.000 und 4.000 Euro sollte man einplanen, will man in Sachsen-Anhalt einen Führerschein erwerben. Im Vergleich zu den Preisen vor etwa zehn Jahren hat sich diese Summe seitdem beinahe verdoppelt. Gerade Eltern, die ihren Kindern den Führerschein finanzieren, sind oft empört, einige können sich den Führerschein nur nach langem Sparen leisten. Die Gründe für den Preisanstieg sind dabei allerdings vielfältig, wie Fahrschulinhaber aus der Region im MZ-Gespräch erklärt haben.