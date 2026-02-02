Akens Stadtrat stimmt für eine Ergänzung der Geschäftsordnung, das „Uniformverbot“ muss entfernt werden. Bürgermeister Bahn und Ex-Wehrleiter Licht plädieren für Zusammenarbeit statt Konfrontation.

„Keine unlösbaren Probleme“? Aken nimmt Uniformverbot zurück, Bürgermeister streckt Hand aus

Kameraden der Feuerwehr Aken im Mai 2025. 78 Kameraden hatten einen Offenen Brief unterschrieben.

Köthen/MZ. - Der Stadtrat von Aken hat am Donnerstag beschlossen, wer die Einwohnerfragestunde nutzen darf. Für die von der Verwaltung eingebrachte Ergänzung der Geschäftsordnung stimmten elf Räte, neun stimmten dagegen.