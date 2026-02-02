weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Beschlüsse im Stadtrat: „Keine unlösbaren Probleme“? Aken nimmt Uniformverbot zurück, Bürgermeister streckt Hand aus

Akens Stadtrat stimmt für eine Ergänzung der Geschäftsordnung, das „Uniformverbot“ muss entfernt werden. Bürgermeister Bahn und Ex-Wehrleiter Licht plädieren für Zusammenarbeit statt Konfrontation.

Von Wolfram Schlaikier 02.02.2026, 15:33
Kameraden der Feuerwehr Aken im Mai 2025. 78 Kameraden hatten einen Offenen Brief unterschrieben.
Kameraden der Feuerwehr Aken im Mai 2025. 78 Kameraden hatten einen Offenen Brief unterschrieben. Foto: Julius

Köthen/MZ. - Der Stadtrat von Aken hat am Donnerstag beschlossen, wer die Einwohnerfragestunde nutzen darf. Für die von der Verwaltung eingebrachte Ergänzung der Geschäftsordnung stimmten elf Räte, neun stimmten dagegen.