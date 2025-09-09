Nach einer „Kollision“ mit einer Kehrmaschine hat sich eine Radfahrerin leicht verletzt.

Kehrmaschine schwenkt plötzlich aus - Fahrrad-Fahrerin kommt in die Bürsten und stürzt

Köthen/MZ. - In Köthen ist am Dienstagmorgen, 9. September, eine Fahrradfahrerin mit einer Kehrmaschine kollidiert und gestürzt.

Die 31-Jährige hatte gegen 8.30 Uhr mit einem Fahrrad die Bernburger Straße in Richtung Stadtzentrum befahren. Als sie an der Kehrmaschine vorbeifahren wollte, schwenkte diese aus. Das Fahrrad wurde von den Bürsten erfasst. Die Frau verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn.

Verletzungsbedingt musste sie in eine Klinik gebracht werden. Dort wurde sie ambulant ärztlich versorgt. Der Sachschaden an ihrem fahrbaren Untersatz wurde als geringwertig eingestuft.