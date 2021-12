Karnevalisten müssen Jahreshauptversammlung in Großpaschleben absagen und bangen um Zukunft

Bei ihrer Jahreshauptversammlung wollten die Karnevalisten des Landes über Karneval in Corona-Zeiten sprechen. Die Veranstaltung fiel coronabedingt aus. Der Blick in die Zukunft fällt ernüchternd aus.

Großpaschleben/MZ - Trübselig blickt Dirk Vater den kommenden Monaten entgegen. „Im Außenbereich werden die Vereine vielleicht was machen können“, überlegt der Präsident des Karnevallandesverbandes Sachsen-Anhalt. „Im Innenbereich bin ich sehr skeptisch, was das angeht. Dafür sind die Zahlen zu hoch.“

Die Corona-Pandemie setzt dem Karneval erneut schwer zu. Anstatt mit hunderten Zuschauern feiern zu können, haben viele Vereine ihre Session vor zweieinhalb Wochen im Stillen eröffnet. Und anstatt jetzt mitten in den Vorbereitungen der Prunksitzungen zu stecken, müssen sich die Karnevalisten in diesen Tagen fragen, ob es überhaupt Prunksitzungen geben wird.

Am vergangenen Samstag wollten Vertreter von mehr als 60 Karnevalsvereinen zusammenkommen

„Ein Jahr kann man das mal abfangen“, sagt Dirk Vater. „Ein weiteres Jahr aber. Wir wissen nicht, wie viele es schadlos überstehen, eine zweite Session ausfallen zu lassen.“ Er befürchtet, dass kleine Vereine diesen erneuten Stillstand nicht überleben. Bis jetzt halten die Karnevalisten durch. „Ich hoffe, dass es so bleibt.“

Am vergangenen Samstag wollten Vertreter von mehr als 60 Karnevalsvereinen des Landes im Paschlewwer Freizeit- und Ferienhof zur Jahreshauptversammlung der Karnevalisten zusammenkommen. Wie weiter mit dem Karneval in Corona-Zeiten? Diese Frage sollte im Mittelpunkt des Treffens in Großpaschleben stehen. Coronabedingt wurde die Veranstaltung eine Woche zuvor jedoch abgesagt. Eine Entscheidung, die sich Dirk Vater nicht leicht gemacht hat.

Die Vereine bräuchten eine Sicherheit, um planen zu können

„Wir haben wirklich gelitten, als wir den Keethner Spitzen absagen mussten“, sagt er. Sie hätten die Veranstaltung mit „sehr viel Herzblut und Engagement“ organisiert. Die Entwicklung der Corona-Zahlen habe jedoch nichts anderes zugelassen als abzusagen. Die Jahreshauptversammlung wird verschoben. Sie online durchzuführen, wäre schwierig. Schließlich soll gewählt werden. Eine Briefwahl wäre kompliziert. Im Karnevallandesverband sind 190 Vereine mit rund 17.600 aktiven Mitgliedern organisiert.

Seit neun Jahren ist Dirk Vater der Präsident des Karnevallandesverbandes, im Präsidium sitzt er seit 1999. Die Corona-Pandemie mit ihren Folgen bereitet ihm Sorgen. Sein Brauchtum finde nun einmal im Winter statt, die meisten Veranstaltungen seien demzufolge in Innenräumen. Die Vereine bräuchten eine Sicherheit, um planen zu können.

Vor allem im Kinder- und Jugendbereich werden die Vereine durch Corona zurückgeworfen

Eine Sicherheit, ob Veranstaltungen stattfinden könnten oder nicht. Doch die habe zu Corona-Zeiten niemand. Gerade jetzt, angesichts der hohen Infektionszahlen. „Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht wirklich sinnvoll, eine Innenveranstaltung vorzubereiten“, macht er deutlich. Die Vereine bräuchten aber die Veranstaltungen und damit verbundene Einnahmen, um laufende Kosten abzudecken.

Und noch etwas betrübt ihn: Vor allem im Kinder- und Jugendbereich werden die Vereine durch Corona zurückgeworfen. „Da waren wir immer sehr gut aufgestellt“, sagt Dirk Vater. „Aber wenn Kinder keine Auftrittsmöglichkeiten haben, werden sie sich umorientieren.“ Auch bei den Erwachsenen habe sich eine „Coronamüdigkeit“ eingestellt – das Gefühl, dass es auch ohne Karneval gehe. Der Präsident nennt ein weiteres Problem: Nicht alle Vereinsmitglieder seien geimpft. Bei 2G und 2G plus werde es mitunter schwierig, überhaupt ein Programm zusammenzustellen.