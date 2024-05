In Bitterfeld hat ein neuer Themenspielpaltz eröffnet. Hier dreht sich alles um die Feuerwehr. Doch wie kommen die ungewöhnlichen Spielgeräte bei den Kindern an?

Der Feuerwehr-Spielplatz in Bitterfeld wurde von vielen Kindern in Besitz genommen.

Bitterfeld - Feuerwehrmann - das ist ein häufiger Wunsch von Kindern, wenn es um ihren Lieblingsberuf geht. In Bitterfeld können sich ab sofort die Mädchen und Jungen selber als kleine Brandbekämpfer fühlen, wenn sie auf den Spielplatz gehen. Denn in der Mittelstraße ist am Samstag der neue Spielplatz eröffnet wurden. Und der dreht sich rund um das Thema Feuerwehr. Kein Wunder, schließlich befindet er sich schräg gegenüber des neuen Feuerwehrgerätehauses.

Feuerwehrauto zum Klettern und Rutschen

Highlight des Spielareal ist ein Klettergerüst in Form eines Feuerwehrautos, das zudem mit einer sieben Meter langen Rutsche ausgestattet ist. Hinzu kommen eine Federwippe, ein Stehkarussell, ein Sandkasten und ein Spielgerät für Kleinkinder - alle in markant-roter Feuerwehr-Opik. Rund um die Spielgeräte wurden Fallschutzgitterplatten verlegt. Und auch Sitzmöglichkeiten für die begleitenden Erwachsenen gibt es.

In ein Feuerwehrfahrzeug hat sich sogar das benachbarte Trafohäuschen verwandelt. Die Claus-Brothers haben es mit viel Geschick und Farbe zu einem Hingucker umgestaltet.

74.000 Euro investiert

„Dieser Feuerwehr-Spielplatz bietet Kinder viele Möglichkeiten zum Kletter, Rutschen und Herumtoben“, sagte Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) zur Eröffnung. Er sei eine Bereicherung und werte Bitterfeld auf. „Und wer mal auf diesem hölzernen Feuerwehrauto gespielt hat, wird ja vielleicht auch neugierig auf die richtigen Fahrzeuge.“ Denn der Spielplatz soll auch das Interesse an der ehrenamtlichen Feuerwehrarbeit wecken. Bei den vielen Kindern, die mit Eltern oder Großeltern zm Start gekommen sind, war die Faszination groß. Sie probieren die Geräte sofort aus und hatten sichtlich Spaß.

Insgesamt wurden für den Spielplatz 74.000 Euro investiert, davon 48.000 Euro für die Spielgeräte, Bänke und Abfallbehälter. Knapp zwei Drittel der Gesamtsumme wurden über Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost finanziert.

Rundgänge durch neue Feuerwache

Die Spielplatz-Eröffnung war einer der Höhepunkte des Tags der offenen Tore der Feuerwehr. Hier hatten die Bürger die Möglichkeit, sich im neuen Gerätehaus in der Mittelstraße umzuschauen. Der Andrang war riesig. Auch die drei Führungen durch das Haus wurden von zahlreichen Interessierten genutzt. Zudem zeigten Kinder- und Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Stadtgebiet in Wettkämpfen ihr Können.