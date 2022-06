Köthen/MZ - Das erste Mal hat Antje Fuchs ihn in Moskau erlebt. Damals war sie absolute Anfängerin und erst ein paar Monate zuvor über eine Bekannte zum Yoga gekommen. Beide hatten sich zu einem Workshop angemeldet. In einem Nobelhotel der russischen Hauptstadt. „In der Lobby“, erinnert sich die Köthener Unternehmerin, die hier im Mai 2020 mit ihrer Geschäftspartnerin Sabine Wötzel das Sahita-Zentrum eröffnet hat, „liefen vor allem Männer in Maßanzügen herum, es war total hektisch und dann saß dort ein Mann mit Turban und Rauschebart, den das alles überhaupt nicht interessierte.“ Surinder.

Jetzt kommt Surinder nach Köthen. Ein Yoga-Meister aus der indischen Stadt Rishikesh, „dem Yoga-Mekka des Landes“, fügt Antje Fuchs hinzu und ist extrem gespannt auf Samstag, wenn hoffentlich jede Menge Teilnehmer auf dem Vereinsgelände des Cöthener Hockeyclubs am Ratswall drei Stunden Yoga zelebrieren.

40 Personen können beim Yoga-Workshop dabei sein

Sie freut sich seit einer Ewigkeit auf diesen Termin. Und hofft nun, dass das Wetter mitspielt. Nicht nur, weil auf der Wiese hinter dem Vereinsgebäude mehr Platz wäre, „es macht auch mehr Spaß“, findet sie. Circa 40 Personen könnten dort ihre Matten ausbreiten. Bei der Schlechtwettervariante könnten maximal 30 Leute dabei sein - und 20 Anmeldungen gebe es bereits. Zurzeit sieht die Prognose gut aus. Trotzdem: Antje Fuchs, die Surinder gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Sabine Wötzel eingeladen hat, will auf alles vorbereitet sein - und ist dem Hockeyverein dankbar, dessen Verantwortliche unkompliziert geholfen hätten.

„Surinder“, schwärmt Antje Fuchs, die den Yoga-Meister inzwischen häufiger in Aktion erlebt hat und zuletzt während einer Intensiv-Yogawoche im thüringischen Lehesten, „holt immer das in dem Moment Bestmögliche aus jedem heraus.“ Er habe stets die gesamte Gruppe im Blick, sei „unheimlich herzlich und bescheiden“.

Surinder betreibe mittlerweile eine der größten Yoga-Schulen des Landes

Der Workshop am Samstag von 10 bis 13 Uhr sei, so Antje Fuchs, für jeden geeignet, der Lust auf Yoga habe. Anfänger oder Fortgeschrittene - das spiele keine Rolle, betont die Organisatorin und weiß allerdings aus eigener Erfahrung: „Es wird anstrengend.“

Surinder betreibe mittlerweile eine der größten Yoga-Schulen des Landes, hat sich Antje Fuchs von ihrem Gast sagen lassen. Seit 30 Jahren. Ursprünglich strebte er eine Karriere als Ingenieur an. Doch das sei ihm sehr schnell zu stressig gewesen - und so entschied er sich, Yoga zu lernen und zu unterrichten. Seine Mutter, erzählt Antje Fuchs, soll jeden Morgen anderthalb Stunden meditiert haben. Surinder ist auf der ganzen Welt unterwegs, um den Menschen die Yoga-Lehre nahezubringen. Bevor er nach Köthen kommt, war er in Spanien, fliegt anschließend zurück nach Delhi und dann weiter nach Mexiko, Honduras und Argentinien.

Wer beim Workshop dabei sein will, kann sich entweder per E-Mail an [email protected] oder unter der Rufnummer 0178/2961961 anmelden - oder einfach in der Köthener Kaffeerösterei Hannemann (Fußgängerzone, nahe des Kugelbrunnens) Bescheid sagen. Die Teilnahmegebühr für den dreistündigen Kurs beträgt 50 Euro.