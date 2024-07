Libehna in der Stadt Südliches Anhalt In den Wind drehen: Wie die Bockwindmühle Libehna für die Zukunft fit gemacht werden soll

Am Wochenende wurde in Libehna wieder Mühlenfest gefeiert. Dem Wahrzeichen des Ortes steht im kommenden Jahr eine große Reparatur bevor. Was geplant ist und was sich in den vergangenen Jahren an der Mühle bereits getan hat.