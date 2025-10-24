„Ich habe beobachtet, wie drei Autos in einer halben Stunde durchgefahren sind“, kritisierte ein Stadtrat. Thema „Sicherheitskonzept für Veranstaltungen“ dürfe damit „nicht vermischt“ werden, so die Stadt.

Immer mehr Autos fahren durch - Was die Stadt Köthen zu den defekten Pollern im Stadtzentrum sagt

Blick von der Bärteichpromenade in die Hallesche Straße in Richtung Marktplatz: Die Poller sind abgesenkt, die Durchfahrt ist frei.

Köthen/MZ. - Seit es Fußgängerzonen in Stadtzentren gibt, werden deren Grenzen nicht nur beschildert, sondern mehr oder weniger abgeriegelt, damit nur Lieferanten und Anlieger einfahren können. Im Zentrum von Köthen gibt es seit vielen Jahren an vier Orten solche Poller, die sich zum Teil automatisch, zum Teil per Schlüssel absenken lassen.