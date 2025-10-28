Massenhaft Laub bringt die Gemeindearbeiter ziemlich ins Schwitzen. Das Aufsammeln und die Entsorgung sind mühsam, doch die bunten Blätter können auf den Straßen schnell zur Gefahr werden. Warum für Bauhofleiter Sebastian Nossing daher auch Hausbesitzer in der Pflicht sind.

„Immer eine Hochphase“: Wie das Laub den Bauhof im Osternienburger Land auf Trab hält

Fleißige Gemeindearbeiter sind zu dieser Jahreszeit wieder vermehrt im Einsatz. Schuld sind die stetig fallenden Blätter der Laubbäume.

Osternienburg/MZ. - Auch wenn sich nicht jedermann über die kälteren Temperaturen freut, sorgt der Herbst doch immer wieder für ein farbenfrohes Naturspektakel. Die Bäume erstrahlen in Orange, Gelb und Rot. Doch was passiert, wenn die bunten Blätter fallen? Dann gibt es für die Gemeindearbeiter wieder allerhand zu tun.