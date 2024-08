Der Stadtrat Südliches Anhalt soll am Mittwoch über einen wichtigen Vertrag für den Bau des Nahwärmenetzes abstimmen, dabei hat der Bau längst begonnen. Was steht drin?

„Im Vertrauensvorschuss“: Stadtrat Südliches Anhalt stimmt am Mittwoch über Vertrag zu Nahwärmenetz ab

Energiewende in Anhalt-Bitterfeld

In Quellendorf werden erste Leitungen verlegt. Bislang seien es etwa 350 Meter Rohrleitungen, heißt es von GP Joule. Auch erste direkte Hausanschlüsse seien schon gelegt worden.

Südliches Anhalt/MZ. - In Quellendorf ist es längst losgegangen. Dort wird bereits seit Wochen gebaut am künftigen Nahwärmenetz. Wenn der Stadtrat Südliches Anhalt am Mittwoch zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, wird es sich mit einem wichtigen Vertrag zu diesem Projekt beschäftigen: ein Gestattungsvertrag steht auf der Tagesordnung.