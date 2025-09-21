weather regenschauer
  4. Midewa gibt Entwarnung: Im Trinkwasser in Köthen wurden keine Alkylverbindungen gefunden

Die per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) stehen im Verdacht, Hormonstörungen, Leberschäden oder Krebs auszulösen.

Von Wolfram Schlaikier 21.09.2025, 08:00
Wasserwerk Köthen Süd nahe der Maxim-Gorki-Straße
Köthen/MZ. - Vertreter des Wasserversorgers Midewa haben im Stadtrat versichert, dass Trinkwasser im Raum Köthen frei von per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) sei. Die Chemikalien sind wasser-, schmutz- und fettabweisend und Bestandteil beschichteter Pfannen, von Feuerlöschschäumen und in Outdoor-Kleidung. Sie stehen im Verdacht, Hormonstörungen, Leberschäden oder Krebs auszulösen.