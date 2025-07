Ein Rentner hat eine Zehnjährige intim berührt und wurde dafür verurteilt. Was dem Mann vorgeworfen wurde – und warum sein Anwalt das Ereignis für „nicht so traumatisierend“ hält.

„Ich kann nicht begreifen, was ich da gemacht habe“ - „Ersatzopa“ aus Köthen missbraucht Zehnjährige

Das Amtsgericht in Köthen.

Köthen/MZ. - Er war eine Vertrauensperson, fast wie ein Familienmitglied – doch dann tat er etwas, das alles zerstörte. Am Amtsgericht Köthen wurde am Dienstag ein Rentner verurteilt, der sich im vorherigen Jahr an einem zehnjährigen Mädchen vergangen hatte.