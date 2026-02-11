Der Rosenmontagszug der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö ist das erste große gesellschaftliche Ereignis 2026. Selbst Ministerpräsident Schulze komm nach Köthen.

Beim Rosenmontagsumzug des Kukakö werden auch in diesem Jahr wieder viele fantasievoll verkleidete Mitwirkende zu erleben sein.

Köthen/MZ. - Der Höhepunkt der Karnevalssaison in Köthen steht an: Am 16. Februar wird sich der Kukakö-Rosenmontagszug zum 36. Mal auf seine Strecke durch die Karnevalshochburg begeben und die Tausenden von Besuchern mit tollen Wagen, vielen fantasievoll verkleideten Jecken und seiner Farbenpracht begeistern. „Wir haben genau 106 Startnummern vergeben und erwarten 2.300 Teilnehmer aus 31 Vereinen im Zug. Wie immer wird um 11.11 Uhr am Bahnhof gestartet. In gut zwei Stunden sollten alle auf dem Marktplatz angekommen sein, um dann das etwa dreistündige Programm dort verfolgen zu können“, sagt Kukakö-Präsident Till Mormann, der mitten in den letzten Feinabstimmungen mit zahlreichen Firmen steckt, die den Verein auch in dieser Session wieder tatkräftig unterstützen.