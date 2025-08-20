Susan und Sven Nikula feiern den wichtigsten Tag ihres Lebens gemeinsam mit ihren Kumpels und Kollegen beim Trucker-Treffen während des Stadtfestes in Aken. Wie es dazu kam. Wo der erste Hochzeitstag gefeiert wird.

Hochzeit beim Truckertreffen- Warum Susan und Sven Nikula beim Akener Stadtfestes „Ja“ gesagt haben

Susan und Sven Nikula gaben sich beim Truckertreffen in Aken das Ja-Wort.

Aken/MZ. - Akener Stadtfest ist längst mehr als nur ein Fest, es ist ein Ausdruck dessen, was man gemeinsam auf die Beine stellen kann. Gemeinsam – das war und ist auch das Stichwort für Susan und Sven Nikula. Beide gaben sich am vergangenen Samstag das Ja-Wort.