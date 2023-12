Volker Baumgarten verabschiedet sich nach zehn Jahren als Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Köthen. Ein Jahr lang wird er weiter als Ärztlicher Direktor am Goitzsche-Klinikum in Bitterfeld-Wolfen bleiben und dann in den Ruhstand gehen.

Köthen/MZ. - Eine Gastrolle nennt Volker Baumgarten seine Jahre in Köthen. An zwei halben Tagen in der Woche hielt der Hals-Nasen-Ohren-Arzt hier Sprechstunden ab. Die meiste Zeit arbeitete er als Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Bitterfeld. Zu Hause ist der Mediziner in Weimar.