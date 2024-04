Gebäude wird verkauft Heimatstube in Wulfen schließt - Exponate gehen zurück an Eigentümer

Die Heimatstube in Wulfen soll geschlossen werden. Die Ausstellungsstücke möchte die Verwaltung des Osternienburger Landes zurückgeben an die Eigentümer oder an deren Angehörige.