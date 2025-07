Köthen/MZ. - Was könnte man tun, damit ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden nicht zu viel allein sind und vereinsamen? Es gibt Literatur darüber, vereinzelt auch schon Studien. Aber die praktische Seite von Einsamkeit in der Häuslichkeit, wie sie sich auf den Alltag auswirkt, die Betroffenen in ihrer Lebensqualität womöglich beeinträchtigt und wie man sie bestenfalls mit technischer Unterstützung eindämmen könnte – dazu gibt es offenbar bisher wenig Material.

