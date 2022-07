„Größter Skatecontest in ganz Sachsen-Anhalt“ - Hunderte Teilnehmer werden in Köthen erwartet

Am Samstag geht es ab auf die Rampe, denn es findet wieder „Skeeten in Keethen“ statt.

Köthen/MZ - Die Tricks sollten sitzen, Stürze nach Möglichkeit vermieden werden, um die Jury vom eigenen Können zu überzeugen. Bereits zum neunten Mal findet am Samstag der Wettbewerb „Skeeten in Keethen“ statt. Organisiert wird dieser vom Verein „Straight outta Keethen“ und „Streetwork Köthen“. „Es ist der größte Skatecontest in ganz Sachsen-Anhalt“, weiß Mitveranstalterin und Streetworkerin Nadine Anhalt.