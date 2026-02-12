In den vergangenen Tagen blieben wieder einige Gelbe Säcke liegen. Zehn Orte im Altkreis Köthen waren betroffen. Was eine Remondis-Sprecherin dazu sagt.

Glättegefahr und Verkehrsunfall - abermals verspätete Abholung der Gelben Säcke in Köthen und Umgebung

Seit dem Jahreswechsel ist die Firma Remondis für die Gelben Säcke zuständig.

Köthen/MZ. - Auch in dieser Woche erreichen die Köthener MZ wieder Beschwerden von Bürgern, bei denen die Gelben Säcke nicht abgeholt wurden. „Aber Gebühren müssen bezahlt werden. Bei PreZero hat das immer gut geklappt“, schreibt zum Beispiel eine Leserin aus dem Melwitzer Weg in Köthen.