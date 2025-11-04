EIL:
Schnelles Internet Glasfaserplus baut Anschlüsse für 3.600 Haushalte im Südlichen Anhalt - Was Interessenten wissen müssen
Der Ausbau für mehr als die Hälfte der Haushalte beginnt 2026. Jetzt sind die Bürger am Zug.
Aktualisiert: 04.11.2025, 14:59
Weissandt-gölzau/mz. - Die Stadt Südliches Anhalt bekommt schnelles Internet durch ein neues Glasfasernetz. Einen entsprechenden Vertrag unterschrieben am Montagnachmittag Bürgermeister Thomas Schneider (parteilos) und Nadja Thätner, Gebietsmanagerin Glasfaser der Telekom, im Verwaltungszentrum Weißandt-Gölzau.