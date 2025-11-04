weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Schnelles Internet Glasfaserplus baut Anschlüsse für 3.600 Haushalte im Südlichen Anhalt - Was Interessenten wissen müssen

Der Ausbau für mehr als die Hälfte der Haushalte beginnt 2026. Jetzt sind die Bürger am Zug.

Von Karl Ebert Aktualisiert: 04.11.2025, 14:59
Nadja Thätner, Gebietsmanagerin Glasfaser der Telekom, und Bürgermeister Thomas Schneider unterschreiben.
Weissandt-gölzau/mz. - Die Stadt Südliches Anhalt bekommt schnelles Internet durch ein neues Glasfasernetz. Einen entsprechenden Vertrag unterschrieben am Montagnachmittag Bürgermeister Thomas Schneider (parteilos) und Nadja Thätner, Gebietsmanagerin Glasfaser der Telekom, im Verwaltungszentrum Weißandt-Gölzau.