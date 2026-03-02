Eine Vereinbarung für den Gigabit-Ausbau haben Landrat Andy Grabner, Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim und der Bürgermeister der Stadt Südliches-Anhalt, Thomas Schneider, unterzeichnet. Welche Orte profitieren sollen.

Gigabit für jeden bis 2030 - Wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld das ehrgeizige Ziel erreichen will

Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (von links), der Bürgermeister der Stadt Südliches Anhalt, Thomas Schneider, Landrat Andy Grabner und Landkreisdezernent Andreas Rößler unterzeichnen die Vereinbarung.

Köthen/MZ. - Eine Zweckvereinbarung für den Gigabit-Ausbau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben Landrat Andy Grabner, Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim und der Bürgermeister der Stadt Südliches-Anhalt, Thomas Schneider, am Donnerstag unterzeichnet. „Mit dieser Vereinbarung nehmen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft“, teilt der Landkreis mit. „Unsere Vision: Bis 2030 Gigabitgeschwindigkeiten flächendeckend bis in jedes Gebäude.“