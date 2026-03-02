Zweckvereinbarung unterzeichnet Gigabit für jeden bis 2030 - Wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld das ehrgeizige Ziel erreichen will
Eine Vereinbarung für den Gigabit-Ausbau haben Landrat Andy Grabner, Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim und der Bürgermeister der Stadt Südliches-Anhalt, Thomas Schneider, unterzeichnet. Welche Orte profitieren sollen.
Köthen/MZ. - Eine Zweckvereinbarung für den Gigabit-Ausbau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben Landrat Andy Grabner, Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim und der Bürgermeister der Stadt Südliches-Anhalt, Thomas Schneider, am Donnerstag unterzeichnet. „Mit dieser Vereinbarung nehmen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft“, teilt der Landkreis mit. „Unsere Vision: Bis 2030 Gigabitgeschwindigkeiten flächendeckend bis in jedes Gebäude.“