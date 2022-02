Getragene Schuhe ins Regal gestellt - 30-Jährige wird beim Schuh-Diebstahl in Köthen ertappt

Blick in ein Schuhregal.

Köthen/MZ - Eine 30-jährige Frau ist am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Langenfelder Straße in Köthen beim Ladendiebstahl ertappt worden.

Die junge Frau hatte ihre getragenen Schuhe in ein Regal gestellt und wollte mit ein paar neuen Stiefeletten das Geschäft wieder verlassen. Die Absicht diese vorher zu bezahlen, hatte sie nicht. Eine Ladendetektiv hatte die Szene beobachtet und die Frau gestellt. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die neuen Schuhe hatten einen Wert von 30 Euro.