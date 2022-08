Zu schnell unterwegs Geschwindigkeitskontrolle bei Trinum - 33 Autofahrer werden auf B6n geblitzt

Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hat am Dienstag zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Trinum und in Großzöberitz.