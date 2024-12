Benjamin Zacharias hat sich für Weihnachten etwas Tolles einfallen lassen, von dem jetzt das Kinderheim „Arche“ in Köthen profitiert und sich riesig freut. Was sich hinter den „Nüssbeuteln“ verbirgt.

Geschenkidee mit Folgen: Wie das Kinderheim „Arche“ in Köthen von kleinen „Nüssbeuteln“ profitiert

Köthen/MZ. - An Macadamianüsse hatte er bisher nicht gedacht. Obwohl man Benjamin Zacharias bestimmt nicht nachsagen kann, dass er einfallslos sei. In diesen Tagen verwandelt sich seine Küche wieder in eine weihnachtliche Backstube. Für ihn die pure Entspannung. „Nüssbeutel“ zu produzieren, ist seine große Leidenschaft geworden.