Der Gemeinderat des Osternienburger Landes erteilt kein Einvernehmen zum geplanten Solarpark in Frenz. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld muss seine Entscheidung noch treffen. Warum das Projekt so umstritten ist.

Frenz/MZ. - Gegen den geplanten Solarpark bei Frenz positioniert hat sich der Gemeinderat des Osternienburger Landes. Er erteilte am Mittwoch bei einer Enthaltung kein gemeindliches Einvernehmen zum Projekt der Firma Suncatcher Großpaschleben GmbH & Co. KG, die auf vier Teilflächen entlang der Bahnstrecke eine Freiflächen-Photovoltaikanlage von insgesamt 60,7 Hektar errichten will. Das ist ungefähr dreimal so groß wie Frenz selbst.