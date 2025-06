In den Sommerferien gibt es wieder Seepferdchen-Kurse im Freibad des Thalenser Ortsteils Westerhausen. Noch gibt es freie Plätze, berichtet die Schwimmtrainerin und gibt auch einen Tipp für Familien mit klammem Geldbeutel.

DLRG Thale bietet Seepferdchen-Kurse an

Das Schild weist den Weg zum Freibad am Ortsrand von Westerhausen.

Westerhausen/MZ/son. - Die DLRG-Ortsgruppe Thale bietet auch in diesen Sommerferien Seepferdchen-Kurse im Freibad Westerhausen an. Es sei so wichtig, dass Kinder – und natürlich auch Erwachsene – schwimmen können, sagt die Ausbilderin der Ortsgruppe. Einerseits geht es um Sicherheit, andererseits um Freizeitspaß. Und wenn damit zusätzlich das kleine Sommerbad mehr Besucher hat – umso besser.