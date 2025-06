Wegen des Wetters und kalter Wassertemperaturen ist der Saisonstart der Freibäder in Thale und Westerhausen verschoben worden. Wann es losgeht, und auf welche Aktionen sich die Besucher freuen können.

Freibadsaison in Thale startet mit etwas Verspätung

An heißen Sommertagen sind bis zu knapp 1.000 Gäste im Sommerbad in Thale.

Thale/Westerhausen/MZ/son. - Vor einer Woche betrug die Wassertemperatur im Thalenser Sommerbad frische 12 Grad Celsius, aktuell sind es immerhin schon 16 – „es geht in die richtige Richtung“, sagt Sebastian Suhr von der Freizeitanlagen Betriebsgesellschaft mbH (FAB). Nichtsdestotrotz haben sich die Verantwortlichen entschieden, den Saisonstart der Freibäder in Thale und Westerhausen erneut zu verschieben: Am Mittwoch, 11. Juni, sollen sich die Türen für Besucher erstmals öffnen.