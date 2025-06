Retzaus Feuerwehrleute müssen Abschied vom alten Gerätehaus nehmen. Das ist marode und ein echtes Sorgenkind. Wie die Stadt Raguhn-Jeßnitz die Kosten für den Neubau stemmen will.

Retter am Limit: Raguhn-Jeßnitz plant in Retzau Millionen Euro teuren Ersatz für Feuergerätehaus

Brand- und Katastrophenschutz in Anhalt-Bitterfeld

Retzau/MZ. - Sie ist eine starke Truppe. Nicht nur, wenn es um Einsätze oder das gesellige Leben im Dorf geht. Auch zahlenmäßig braucht sich die Feuerwehr in Retzau nicht zu verstecken. 37 Kameraden stehen im aktiven Dienst. Die Kinder- und Jugendabteilung zählt 33 Mitglieder. Weitere 15 Feuerwehrleute gehören der Alters- und Ehrenabteilung an. Dreh- und Angelpunkt ist für sie das Gerätehaus in der Dorfmitte. Noch. Denn das Gebäude muss ersetzt werden.