Die Wirtschaftsjunioren laden zur Businessnight auf die Burg Bornstedt ein. Was das Anliegen der Veranstaltung ist.

Originelle Idee: Bei der letzten Businessnight 2023 wurden zwei Hochsitze für das Speeddating genutzt. Die Kennenlern-Aktion wird diesmal wieder in einer anderen Form stattfinden.

Eisleben/MZ. - Ein Sommerabend in ungezwungener Atmosphäre, der Menschen aus der Wirtschaft in Mansfeld-Südharz zusammenbringen soll – das ist die Idee der Businessnight, zu der am Donnerstag, 21. August, ab 18.30 Uhr auf die Burg Bornstedt eingeladen wird. Die Veranstaltung wird zum dritten Mal von den Wirtschaftsjunioren Mansfeld-Südharz organisiert.