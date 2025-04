Spezialist für schwierige Fälle „Geht nicht, gibt’s nicht“: Baggerfahrer Ingo Flaschina hat das Möbelkaufhaus in Köthen abgerissen

Behutsam hat der erfahrene Baggerfahrer Ingo Flaschina dafür gesorgt, dass beim Abriss des früheren Möbelkaufhauses an den Nachbarhäusern kein Schaden entsteht. Was die Arbeit in der Köthener Fußgängerzone knifflig gemacht hat.