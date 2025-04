Köthen/MZ. - Wenn Juliane Naumann mit ihrer kleinen, unauffälligen Reisekamera am Rande der Baustelle steht, taucht sie tief in die Szenerie ein. Sie schaut zu. Beobachtet. Staunt. Sie wird fast Teil des Geschehens, so nah ist sie dran. Sie dokumentiert, was sie sieht – und sieht, was viele nicht sehen. „Das ist meine Art, mit dieser herausfordernden Situation umzugehen“, sagt die freischaffende Fotografin, die gemeinsam mit ihrem Bruder einen Optikerladen in der Köthener Fußgängerzone führt. Ihr Geschäft grenzt unmittelbar an die derzeit wohl bekannteste Baustelle in der Bachstadt. In der Schalaunischen Straße lässt die Stadt gerade das frühere, baufällig gewordene Möbelkaufhaus abreißen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.