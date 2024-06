Die Polizei im Kreis Anhalt-Bitterfeld ermittelt nach einem Unfall in Aken, der nach Angaben bereits am 28. April passiert ist, wegen Unfallflucht.

Ermittlungen zufolge war an dem Sonntag ein bisher unbekannter Fahrer eines BMW gegen 4.30 Uhr in der Köthener Straße in Aken von der Straße abgekommen, dadurch gegen ein Verkehrszeichen auf dem Schützenplatz gefahren und anschließend gegen einen parkenden Volkswagen geprallt. Der Mann am Steuer des BMW sei nach dem Unfall pflichtwidrig in Richtung der Bundesstraße 187a weitergefahren.

„Der BMW müsste Beschädigungen im vorderen Bereich aufweisen“, heißt es in der Meldung der Polizei. Der Blechschaden am VW und am Verkehrszeichen betrage rund 4.500 Euro. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise, die zur Feststellung des Fahrers sowie des von ihm gesteuerten BMW führen.

Wer Hinweise geben will, kann sich an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld, Telefon 03496/4260 wenden, das ist auch per E-Mail [email protected] möglich.