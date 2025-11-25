Köthen/MZ. - Die notwendigen Arbeiten zur Gefahrenabwehr in der Köthener Fasanerie sind beendet. Das hat die Stadtverwaltung in Köthen am Dienstag mitgeteilt. Die Grünanlage könne nach mehrwöchiger Sperrung wieder betreten werden. Bis Donnerstag soll auch die Absperrung entfernt werden, so dass die Fasanerie wieder wie gewohnt genutzt werden kann.

In der Grünanlage war in den vergangenen Wochen Totholz entfernt worden, das herab zu stürzen drohte. Auch einige Bäume, deren Standsicherheit nicht mehr gegeben war, wurden gefällt. Seit dem 25. September waren deshalb mehrere Hauptwege und ein Teilbereich der „Spinne“ gesperrt worden.

Die Fasanerie wurde 2009 durch eine Verordnung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld als geschützter Landschaftsbestandteil unter besonderen Schutz gestellt.