Gedenken an Kriegsopfer - Demonstration in der Innenstadt von Köthen angekündigt

Ziel ist es in Köthen lebende ukrainische Geflüchtete willkommen zu heißen und sie im gesellschaftlichen Leben zu integrieren.

Köthen/MZ - Eine Demonstration findet am Sonntag, 10. Juli, ab 15 Uhr in Köthen statt. Die Veranstaltung beginnt nach Angaben aus der Stadtverwaltung auf dem Holzmarkt, bevor die Teilnehmenden ab 16 Uhr durch die Innenstadt gehen. Die Route wird entlang der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Köthens zurück zum Holzmarkt führen.

Dort angekommen ist sowohl für das leibliche Wohl, als auch für musikalisches Ambiente gesorgt. Diese Aktion dient einerseits dem Gedenken an die Opfer, der durch Russland begangenen Kriegsverbrechen in der Ukraine und andererseits verfolgt sie das Ziel, in Köthen lebende ukrainische Geflüchtete willkommen zu heißen und sie im gesellschaftlichen Leben zu integrieren.