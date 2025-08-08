Sandra Baldauf gehört seit sieben Jahren zum Hebammenteam in der Geburtshilfe in Köthen - und ist hier nun selbst zum ersten Mal Mutter geworden.

Köthen/MZ. - „Es war ein unvergesslicher Moment – mein eigenes Kind genau hier, in vertrauter Umgebung, zur Welt zu bringen“, erzählt Sandra Baldauf voller Freude.

Am 1. August um 2.05 Uhr war es so weit: Charlie Louise erblickte in der Helios-Klinik Köthen das Licht der Welt. „Mutter und Kind sind wohlauf und genießen aktuell die ersten, magischen Momente des Kennenlernens“, teilt die Klinik mit.

Seit sieben Jahren im Team

Jedes Jahr kommen in der Helios-Klinik Köthen Hunderte Babys zur Welt. Das besondere an diesem Fall: Sandra Baldauf gehört seit sieben Jahren zum Hebammenteam in der Geburtshilfe und hat in dieser Zeit selbst Hunderte Familien „durch den vielleicht bedeutendsten Augenblick ihres Lebens begleitet“. Das geht aus einer Pressemitteilung der Klinik hervor.

Sandra Baldauf arbeitet als leitende Hebamme. Foto: Helios Klinik

„Wir sind unglaublich stolz auf Sandra und freuen uns mit ihr und ihrer Familie über dieses kleine Wunder“, sagt Chefärztin Astrid Sonnabend. Die Helios-Klinik Köthen gratuliert Sandra Baldauf und ihrer Familie von Herzen und wünscht eine wunderbare gemeinsame Zukunft.

Ein Blick in den Kreißsaal

Wer neugierig ist, wie Geburt in der Köthener Klinik gestaltet wird, ist herzlich eingeladen, an den Kreißsaalführungen teilzunehmen. Dort können werdende Eltern ihre Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett direkt an die Experten stellen – und natürlich die Kreißsäle besichtigen.

Der nächste Informationsabend findet am Mittwoch, dem 27. August, um 18 Uhr statt. Die Teilnahme ist für die werdenden Eltern kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Empfohlen wird die Führung ab der 30. Schwangerschaftswoche, heißt es.