Die Polizei in Köthen sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Motorrollers, der nach einem Unfall am Donnerstag Fahrerflucht begangen hat. Wie er beschrieben wird.

Fußgänger angefahren und zurückgelassen - Polizei in Köthen sucht nach Fahrer von schwarzen Motorroller

Unfall am Donnerstag

Köthen/MZ. - Die Polizei in Köthen sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Motorrollers, der am Donnerstag, 17. April, in Köthen einen Fußgänger angefahren hat und dann einfach weiter gefahren ist.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Der Fahrer des Motorrollers hatte die Mühlenbreite in Richtung Naumannstraße befahren - durch eine nur für Fußgänger und Radfahrende zugelassene Parkanlage. Beim Einbiegen kollidierte der Fahrer mit einem 74-jährigen Passanten und verließ anschließend fluchtartig den Unfallort, ohne sich um den leichtverletzten Senior zu kümmern.

Der augenscheinlich etwa 30 Jahre alte Fahrzeugführer trug nach Angaben der Polizei einen so genannten Ziegenbart und war bekleidet mit einer blau-gelben Arbeitsjacke, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einem silbernen Motorradhelm mit schwarzem Visier.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Motorroller-Fahrer geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, Tel.: 03496/4260 zu melden. Es kann auch die E-Mail-Adresse [email protected] genutzt werden.