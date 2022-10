Für Selbstabholer - Deutsche Post eröffnet in Köthen zwei neue Packstationen

Köthen/MZ - Die Deutsche Post DHL hat ihren Service für den Paketversand und -empfang in Köthen weiter ausgebaut und zwei neue DHL-Packstationen - eine in der Merziener Straße 20 (am Kaufland-Markt) und eine in der Leipziger Straße 36d (an der Jet-Tankstelle) - in Betrieb genommen. „

Auch dort können die Kunden ab sofort kontaktfrei rund um die Uhr ihre Sendungen verschicken und empfangen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Drei weitere DHL-Packstationen befinden sich in der Stadt Köthen bereits in der Lindenstraße 12-13 (am Postbank Finanzcenter), in der Leipziger Straße 36i (am Lidl-Markt) und in der Merziener Straße 17 (vor „Euronics“).