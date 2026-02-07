Seit 2024 setzen sich Maasdorfer dafür ein, dass marode Bäume am Sportplatz gefällt werden. Zuletzt sah es nicht so aus, als würde das allzu bald passieren. Dann klappte es doch.

Fünf Ärgernisse weniger - Warum sich die Maasdorfer über die Fällung von Bäumen am Sportplatz freuen

Max Jander und Christian Kuba sägen einen der Stämme mit der Kettensäge klein: Insgesamt fünf Pappeln sollen weichen.

Maasdorf/MZ. - Das Wetter in dieser Woche war denkbar ungemütlich, trotzdem gab es in Maasdorf Grund zur Freude. Denn kurzfristig rückten Arbeiter der Firma Frühauf und Schmidt an, um ein Problem zu beseitigen, über das man sich im Dorf schon lange geärgert hatte – fünf alte Pappeln am Sportplatz.