Zwei Vorstände berichten von Enttäuschungen über Politiker und über die schwierige Suche nach einem neuen Gelände bei Köthen.

Wie Piloten und Vereinsmitglieder den Abschied vom Flugplatz Köthen erlebt haben

Rund 20 Flugzeuge kamen zur Abschiedsfeier des Flugsportvereins auf den Flugplatz in Köthen, darunter drei Jak 52 vom „Sternmotorentreffen“, das zur selben Zeit auf dem Flugplatz in Ballenstedt am Harz stattgefunden hat.

Köthen/MZ. - Es ist kurz nach 15 Uhr am Samstag, als Silvio Büttner seinem Passagier auf den Platz vorn im Cockpit hilft. Er setzt Nicolas Straub die Fliegerkappe und das Headset auf, dann nimmt der Pilot den Platz dahinter ein, startet den Motor des Kiebitz-Doppeldeckers und rollt auf die Startbahn.