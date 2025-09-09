In der Nacht zum Dienstag, 9. September, sind im Landkreis Anhalt-Bitterfeld erneut mehrere Transporter aufgebrochen worden.

Diebeszug geht weiter - Unbekannte brechen erneut vier Transporter in Anhalt-Bitterfeld auf

Köthen/MZ. - In der Nacht zum Dienstag, 9. September, sind im Landkreis Anhalt-Bitterfeld erneut mehrere Transporter aufgebrochen worden. Die Polizei Anhalt-Bitterfeld verzeichnete je einen Fall in der Dr.-Krause-Straße und in der Anhaltischen Straße in Köthen sowie eine Tat in der Gartenstraße in Trinum.

Über die seitlichen Schiebetüren hatten sich die Täter jeweils Zugang verschafft und eine größere Anzahl an Elektrowerkzeugen entwendet. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

In Handwerkerfahrzeugen wird oft wertvolles Werkzeug transportiert. Dieses wird häufig zur Zielscheibe von Dieben. Die Polizei rät daher, beleuchtete und belebte Stellplätze zu nutzen, in die Transporter elektronische Schutzsysteme einbauen zu lassen oder aber auch den Laderaum abzudunkeln, so dass Einblicke verhindert werden.

In der Nacht zum Montag waren in Zörbig und Prosigk vier Transporter attackiert worden. Hier lag der Schaden bei etwa 30.000 Euro.