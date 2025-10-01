Flugplatz in Köthen Unerfüllte Hoffnung auf eine Übergangszeit - Warum auf dem Flugplatz in Köthen das Licht ausgeht
Eine dreimonatige Fristverlängerung für den Flugbetrieb in Köthen war im Gespräch, doch dazu kommt es nicht. Starts und Landungen sind nicht mehr erlaubt. Wie geht es mit dem Verein weiter?
Aktualisiert: 01.10.2025, 14:54
Köthen/MZ. - Jetzt ist es also soweit: Zum 30. September ist die Genehmigung für den Flugplatz in Köthen erloschen. Flugbetrieb ist damit dort nicht mehr erlaubt. Das Ende kommt damit drei Monate früher als zuletzt angenommen.