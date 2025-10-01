Eine dreimonatige Fristverlängerung für den Flugbetrieb in Köthen war im Gespräch, doch dazu kommt es nicht. Starts und Landungen sind nicht mehr erlaubt. Wie geht es mit dem Verein weiter?

Unerfüllte Hoffnung auf eine Übergangszeit - Warum auf dem Flugplatz in Köthen das Licht ausgeht

Hans Ebest (von links) und Dustin Harms vom Fliegerklub Magdeburg landeten am Dienstag mit ihrem Motorflugzeug als letztes überhaupt in Köthen. Auch Silvio Büttner (rechts) von der Flugschule Magdeburg machte sozusagen das Licht aus am letzten Tag.

Köthen/MZ. - Jetzt ist es also soweit: Zum 30. September ist die Genehmigung für den Flugplatz in Köthen erloschen. Flugbetrieb ist damit dort nicht mehr erlaubt. Das Ende kommt damit drei Monate früher als zuletzt angenommen.