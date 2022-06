Flammen schlagen meterhoch aus dem Dach - Feuer in Malzfabrik in Köthen bricht erneut aus

In der alten Malzfabrik hat es in der Nacht zum Freitag erneut gebrannt.

Köthen/MZ - Das Feuer in der alten Malzfabrik von Köthen ist in der Nacht von Donnerstag zu Freitag noch einmal gefährlich aufgeflammt. Gegen 23.15 Uhr wurde die Köthener Feuerwehr erneut alarmiert.

„Als wir ankamen, stand der Westteil des Gebäudes erneut in Vollbrand“, erklärte Einsatzleiter Yves Kluge gegenüber der MZ. „Wir waren seit Pfingstmontag rund um die Uhr mit Kameraden zur Überwachung der Brandstelle vor Ort, aber in der Nacht zu Freitag mussten wir die Kräfte noch einmal verstärken. Rund 30 Kameraden waren da noch einmal im Einsatz“, so Kluge.

Die alte Malzfabrik war aus bislang unbekannter Ursache am späten Nachmittag des Pfingstmontags in Flammen aufgegangen. 159 Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis waren vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Seitdem steht dort rund um die Uhr eine Brandwache. Der Schaden an der Malzfabrik wurde schon am Montag auf eine Million Euro geschätzt.