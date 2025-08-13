weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Gründerpreis bekommen: Firma „Wohnjuwel“: Wie Carolin Richter aus Kleinzerbst Räume mit „Home Staging“ attraktiver macht

Gründerpreis bekommen Firma „Wohnjuwel“: Wie Carolin Richter aus Kleinzerbst Räume mit „Home Staging“ attraktiver macht

Carolin Richter springt 2021 ins kalte Wasser und gründet ihre Firma „Wohnjuwel“. Mit „Home Staging“ wertet die Kleinzerbsterin Räume auf und macht sie attraktiver. Für ihre Idee erhält sie damals den Gründerpreis.

Von Sylke Hermann Aktualisiert: 13.08.2025, 11:42
Wohnjuwel: Die Kleinzerbsterin Carolin Richter ist für ihre Geschäftsidee vor drei Jahren mit dem Gründerpreis ausgezeichnet worden.
Wohnjuwel: Die Kleinzerbsterin Carolin Richter ist für ihre Geschäftsidee vor drei Jahren mit dem Gründerpreis ausgezeichnet worden. (Foto: Sylke Hermann)

Kleinzerbst/MZ. - „Der Beruf, den ich mal machen möchte, muss erst noch erfunden werden.“ Im Grunde ist genau das eingetreten, was Carolin Richter schon in ihrer Kindheit prophezeit hat.