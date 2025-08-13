Carolin Richter springt 2021 ins kalte Wasser und gründet ihre Firma „Wohnjuwel“. Mit „Home Staging“ wertet die Kleinzerbsterin Räume auf und macht sie attraktiver. Für ihre Idee erhält sie damals den Gründerpreis.

Firma „Wohnjuwel“: Wie Carolin Richter aus Kleinzerbst Räume mit „Home Staging“ attraktiver macht

Wohnjuwel: Die Kleinzerbsterin Carolin Richter ist für ihre Geschäftsidee vor drei Jahren mit dem Gründerpreis ausgezeichnet worden.

Kleinzerbst/MZ. - „Der Beruf, den ich mal machen möchte, muss erst noch erfunden werden.“ Im Grunde ist genau das eingetreten, was Carolin Richter schon in ihrer Kindheit prophezeit hat.