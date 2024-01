Fielmann modernisiert Standort - Filiale in Köthen wird am 11. Januar wieder eröffnet

Am 11. Januar öffnet die Filiale in der Schalaunischen Straße 38 wieder ihre Türen.

Köthen/MZ. - Bis zum 11. Januar müssen sich die Kunden des Optikergeschäftes Fielmann in Köthen noch gedulden. Dann eröffnet die Filiale in der Schalaunischen Straße 38 wieder. Wie die MZ über die Pressestelle in Erfahrung bringen konnte, werden in den Umbau des Köthener Standortes insgesamt rund 280.000 Euro investiert.