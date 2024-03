Ein Verkehrsunfall hat sich am Gründonnerstag gegen 13.08 Uhr in Köthen – Lohmannstraße, Ecke Straße am Wasserturm – ereignet.

Nach Polizeiangaben beabsichtigte der 51-jährige Fahrer eines Fiats, die Lohmannstraße nach links, in Richtung Straße am Wasserturm, zu verlassen. Dabei missachtete der Mann das rote Signal der Lichtzeichenanlage. Zeitgleich fuhr eine 64-Jährige mit einem Pkw Skoda aus Richtung Straße am Wasserturm in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Schaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die beteiligte 64-Jährige wurde vor Ort ambulant behandelt.